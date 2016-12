Overnamekandidaten melden zich voor cliënten Senior Assist Care

Er is nog een sprankje hoop voor 162 ontslagen medewerkers en nog niet herplaatste cliënten van de failliete zorginstelling Senior Assist Care in Assen.

Er hebben zich nieuwe overnamekandidaten gemeld voor een deel van de overgebleven cliënten uit met name Groningen, Friesland en Drenthe. Dat meldt curator Wim Entzinger.'Het gaat dan met name om de huishoudelijke hulp. Dit deel van Senior Assist wil AllerZorg niet overnemen. Eerder werd bekend dat 183 van de 345 personeelsleden aan de slag kunnen bij AllerZorg. Het bedrijf neemt een gedeelte van de 3600 cliënten over.De huishoudelijke hulp past niet in de dienstverlening van AllerZorg, zegt directeur Roy Rempe van AllerZorg tegen RTV Drenthe