Winnaars Café Martini XL gaan uit elkaar

Het muzikale duo The New Poor gaat uit elkaar. De winnaars van de RTV Noord-talentenjacht Café Martini XL maken dat bekend op hun Facebookpagina.

The New Poor bestaat uit Liza Dries en Abel de Kam. In een verklaring schrijven ze: 'Na veel gesprekken en nadenken heeft Liza besloten The New Poor te verlaten. De combinatie van een studie en het spelen in de band blijkt erg lastig. Het is moeilijk besluit, maar wel het juiste.'The New Poor trad afgelopen jaar veel op in zowel Nederland als Duitsland. Ook brachten ze een EP uit 'Nobody Cares About Age'. In mei van dit jaar verkoos een ruime meederheid van de kijkers en luisteraars van RTV Noord het duo tot Talent van het jaar tijdens Café Martini XL. Het nummer 'Hey Mary' werd veelvullig gedraaid op Radio Noord.'Het was een geweldig jaar. We danken iedereen uit de grond van ons hart die naar onze show kwam kijken. We hebben fantastische mensen ontmoet van over de hele wereld.'Abel en Liza treden nog één keer samen op. De laatste show is op 5 januari in Simplon in de stad Groningen. Abel de Kam blijft in de toekomst optreden onder de naam The New Poor. Hij hoopt binnenkort nieuwe nummers te presenteren.