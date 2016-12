Shell zoekt PR-manager die imago NAM kan opvijzelen

(Foto: FPS / Jos Schuurman (bewerkt))

Shell is op zoek naar iemand die de reputatie van de NAM kan verbeteren. Op de website van het olie- en gaswinbedrijf staat een vacature voor een soort PR-manager op het gebied van aardbevingen.

De NAM is voor ongeveer de helft in handen van Shell.



'We willen de manier waarop we communiceren veranderen. Zodat we vertrouwen van onze partners terugkrijgen en volop werken om onze reputatie weer te herbouwen', staat te lezen.



Invloed

De External Relations Manager Earthquakes moet er rekening mee houden dat de positie van de NAM onder vuur ligt. ´Aardbevingen die door gaswinning veroorzaakt worden in Groningen hebben negatieve invloed op de reputatie van de NAM', staat in de Engelstalige advertentie.



Zelf solliciteren

De vacature is niet onopgemerkt gebleven. Gaswinningsgedeputeerde Eelco Eikenaar twittert dat er in Groningen 'meer te repareren' valt 'dan enkel een reputatie'. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zegt zelfs op de functie te gaan solliciteren.



'Ik krijg hem vast'

'Het komt erop neer dat ze iemand nodig hebben met ideeën over hoe ze hun dramatische imago in Groningen kunnen redden. Nou, dat weet ik wel. De gaswinning omlaag naar een veilig niveau en stoppen met het in de weg zitten van Groningers. Dus die baan krijg ik vast´, zegt het Kamerlid in een persverklaring.



Het is de overigens de vraag of Ulenbelt aan de eisen voor de baan voldoet. Van de sollicitant wordt namelijk wel verwacht dat hij handelt in lijn met de 'NAM-strategie'.



De vacature loopt nog ruim drie weken.

