Echte gevangenen helpen mee op 'Landlopersdag'

Tijdens de elfde editie van de Landlopersdag in Veenhuizen liepen woensdag, naast verklede landlopers, voor het eerst ook echte gedetineerden rond.

'Dat is een bijzondere samenwerking,' zegt directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum tegen RTV Drenthe . 'Zij zijn ons komen helpen met de opbouw, lopen hier vandaag rond en komen morgen ook weer helpen met het opruimen.'Het is niet alleen een mooie samenwerking, omdat de geschiedenis zo ineens wel heel dichtbij komt, maar ook voor de gevangenen. Sluiter: 'Zij kunnen nu weer een beetje proeven van hoe het eraan toe gaat in de gewone samenleving.'Volgens de directeur lopen de bezoekers geen enkel gevaar. 'We hebben goed overlegd met de directie van de gevangenis en zij maakten de keuze welke gedetineerden het verdienen om hier vandaag te werken.'Het terrein is grotendeels overdekt. Een meerderheid van de theater- en muziekvoorstellingen zijn in tenten. De organisatie heeft daarvoor maar liefst 600 vierkante meter tentdoek aan laten slepen.Al elf jaar komen zo'n vierduizend mensen af op deze 'Pauperparadijsdag in het echt'. Honderd vrijwilligers lopen verkleed rond om de bezoekers zich tweehonderd jaar terug in de tijd te wanen.