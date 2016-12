Ntab pakt titel 500 meter onder grote druk

(Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

Schaatser Dai Dai Ntab is woensdagavond Nederlands kampioen geworden op de 500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen. De Groninger reed in Thialf de kortste sprintafstand. Dat deed hij in 34,80 seconden.

Ntab was driehonderdste sneller dan zijn ploeggenoot Ronald Mulder.



Het is de eerste Nederlandse titel voor Ntab. Met dit resultaat heeft de schaatser zich geplaatst voor de WK aftstanden.



'Het is bijzonder voor mij om in een vol Thialf kampioen te worden', zei Ntab in de catacomben van de Friese schaatstempel. De spanning zat er vol op. Helemaal toen de sprinter een valse start achter z'n naam kreeg. Bovendien had de concurrentie in de voorgaande ritten scherpe tijden neergezet.



'In de eerste honderd meter zaten ook nog wat foutjes, maar eenmaal op de kruising kon ik mijn snelheid goed kwijt. Daarnaast kom ik het beste uit de verf als ik in de binnenbaan start', straalde de schaatser van het Groningse iSkate waar hij rijdt voor sprintploeg van Plantina/Continue.



Begin deze maand pakte Ntab zijn eerste zege in de wereldbekerzege in Astana. 'Deze overwinning is vergelijkbaar. Als ik dan toch moet kiezen welke de mooiste is dan is het deze. In Astana waren de tribunes leeg, hier in Heerenveen zit het bomvol.'



Zondag komt Ntab nog in actie op de 1000 meter. Daar ligt ook nog een ticket klaar voor de EK Sprint. 'Ik weet dat mijn duizend niet m'n beste afstand is, maar ik ik ga me wel proberen te plaatsen voor het EK.

Door: RTV Noord Correctie melden