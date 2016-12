Gewapende overval op coffeeshop De Driemaster

(Foto: 112Groningen / Martin Nuver)

Coffeeshop De Driemaster aan de Nieuweweg in Groningen is overvallen. De dader was gewapend.

De man stormde rond kwart voor negen met een vuurwapen de coffeeshop binnen en bedreigde het personeel. Hij is er vermoedelijk met een geldbedrag vandoor gegaan.



De dader vertrok te voet. De politie heeft een zoekactie naar de man opgezet en doet sporenonderzoek in de coffeeshop.



De overvaller is een negroïde man rond de vijftig jaar oud. Hij droeg een donkere jas en een muts en sjaal. De man had littekens in zijn gezicht. Hij had een witte plastic zak bij zich. De politie raadt mensen af zelf actie tegen hem te ondernemen.

Door: RTV Noord