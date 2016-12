Ondanks vogelgriep toch vogelkijktochten op Schiermonnikoog

(Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Vogelspotters zijn gewoon welkom op Schiermonnikoog, ondanks de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep. De ziekte is nog niet op het eiland aangetroffen.

Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân houden de vogelpopulatie goed in de gaten.



Dat er nog geen vogelgriep is aangetroffen op het eiland is volgens boswachter Erik Jansen van Natuurmonumenten toeval. 'Maar een soort die veel besmet is, is de smient. Die hebben we hier niet zo veel.'



Dode ganzen

Volgens de boswachter zijn er wel veel brand- en rotganzen in de polders op het eiland. Dagelijks maakt natuurmonumenten een ronde om te kijken of er dode vogels op het eiland liggen. Die zijn er. Maar na onderzoek blijken die geen vogelgriep te hebben.



De vogelspotters kunnen dus nog terecht in het natuurgebied. 'Hier bij de Westerplas is het helemaal genieten voor de natuurliefhebbers. Hier zijn vele eendensoorten te vinden omdat dit is de enige zoetwaterplas op het eiland', vertelt Jansen.



Vogelkijktochten

Er komen nog wekelijks vele mensen in de vogelkijkhut om daar te genieten van de vele vogels ondanks de vogelgriep. Ook de vogelkijktochten vanuit het Bezoekerscentrum Schiermonnikoog gaan dus gewoon door.

