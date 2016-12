Omwonenden Helperzoom krijgen hun zin; fietspad komt aan oostkant

Het nieuwe fietspad langs de Helperzoom in de Groninger wijk Helpman komt langs de oostkant van de weg. Dat wil het gemeentebestuur. Wijkbewoners protesteerden een jaar geleden tegen een fietspad aan de westkant.

Het verkeer moet straks op een andere manier door de wijk, vanwege de aanpak van de zuidelijke ringweg. Een nieuw fietspad dat aansluit op de Fietsroute Plus Groningen-Haren maakt onderdeel uit van die herinrichtingsplannen.Wijkcomité Helpman vreesde dat het fietspad langs de westkant, oftewel de kant van de huizen, van de Helperzoom zou komen. Bewoners zouden hierdoor moeilijk hun erf af kunnen komen. Er fietsen namelijk veel mensen over de Helperzoom.De gemeente laat nu twee varianten van het fietspad langs de oostkant van de weg uitwerken. Omdat er veel groen moet verdwijnen voor het fietspad, moet de gemeente zoeken naar manieren om dat te compenseren. Het plan moet dit voorjaar af zijn.Het fietspad is naar verwachting eind 2017 af. Om aanspraak te maken op twee miljoen euro subsidie, moet het pad er voor het einde van volgend jaar liggen.