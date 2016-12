Klacht tegen advocatenkantoor om proces waardevermindering

De Deken van de Orde van Advocaten heeft een klacht ingediend tegen advocatenkantoor de Haan advocaten in Groningen. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De klacht betreft het proces over waardevermindering door aardbevingsschade. In de constructie die het advocatenkantoor heeft bedacht zou de beloning het belang van de klant in de weg staan.

WAG

De Haan Advocaten heeft voor het proces de stichting WAG in het leven geroepen, Waarvermindering door Aardbevingen. De WAG voert namens 3000 gedupeerden een proces tegen de NAM om materiële en immateriële schade vergoed te krijgen. Ze betalen eenmalig 100 euro en moeten, als de NAM verliest en schadevergoeding betaalt, vijf tot tien procent van dat bedrag afdragen aan het advocatenkantoor.



Gedragsregels

Volgens de Deken is deze regeling in strijd met de gedragscode voor de advocatuur. de beloning van een advocaat mag niet afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Anders zou de advocaat zich kunnen laten leiden door het geld in plaats van het belang van de klant.



De klacht wordt half januari behandeld door de Raad van Discipline, het tuchtcollege van de advocatuur. Tot die tijd wil de Deken van de Orde van Advocaten geen toelichting geven, schrijft de krant. De Haan Advocaten zegt dat het kantoor volgens de gedragsregels werkt, aldus Dagblad van het Noorden.

