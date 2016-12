Groningers aangehouden die tanken zonder betalen

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Drie Groningers zijn dinsdag op de westelijke ringweg in Groningen aangehouden. De twee mannen van 29 en 33 jaar en een 21-jarige vrouw hadden 's nachts rond half vier bij een tankstation in het Friese Terwispel getankt en reden daarna weg zonder te betalen.

De pompbediende belde de politie en wist te vertellen dat de drie in een grijze Opel richting Groningen waren gereden. Het kenteken dat hij genoteerd had bleek vals te zijn, de kentekenplaten waren drie dagen eerder gestolen. Wel kon hij een goed signalement geven van de Groningers.



In de buurt van het Julianaplein kon het drietal worden opgepakt. In de auto vond de politie nog een jerrycan met brandstof die waarschijnlijk ook gestolen was. De Groningers zijn opgesloten in Leeuwarden, de auto en de jerrycan zijn in beslag genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden