Lopend Vuur: Ik erger me nu al aan het geknal

Vandaag is de vuurwerkverkoop van start gegaan. De Nederlandse vuurwerkbranche verwacht dat er 67 miljoen euro aan vuurwerk wordt uitgegeven. Vorig jaar was dat 65 miljoen.

Het vuurwerk wordt niet alleen in ons land gekocht. Velen halen hun vuurwerk over de grens, in Duitsland.Officieel mag dat vuurwerk pas afgestoken worden op Oudejaarsdag na 18.00, tot in het nieuwe jaar om 02.00 uur.Maar nu wordt er al volop geknald. Erger je je daaraan? Of hoort het bij de tijd van het jaar? Of misschien heb je zelf ook al vuurwerk afgestoken?Op Radio Noord (050-3188288) horen we graag je mening. Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was het Lopend Vuur: Het kopen van een Oudejaarslot is weggegooid geld. 71,43 procent van de Groningers (5.982 stemmen) is het daarmee eens.