Een 'slecht weer-geheim': de bioscoop op Schiermonnikoog

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het eiland Schiermonnikoog heeft geen indoor speeltuin of tropisch zwemparadijs. Wat moet je dan met je kinderen doen als het slecht weer is?

Wat veel mensen niet weten: er is een bioscoop in het dorp. En dat is niet eentje met een oude televisie en wat stoffige films. Er hangt een groot scherm in het dorpshuis en op de zolder staat een machine die de nieuwste films haarscherp vertoont.



Toeristen zijn welkom

'De eilanders kunnen zo naar de film. Als ze namelijk naar de bioscoop in Groningen zouden gaan, kunnen ze de laatste boot niet meer halen en moeten ze er dus overnachten', zegt dorpshuisbeheerder Jelle de Jong.



Daarom is er een bioscoop in het dorpshuis. Ook toeristen kunnen er naartoe.



Blijven bestaan

Het dorpshuis is een belangrijke voorziening in het dorp. Verschillende verenigingen maken er gebruik van. De bioscoop zorgt er mede voor dat het dorpshuis kan blijven bestaan.

