Champagne uit Nieuwolda knalt de fles uit

De Oldambtpagne maakt de productielijn van Ol Diek compleet. Sinds 2006 wordt al rode en witte wijn gemaakt. Eigenaar Wirtjo Molema hierover. 'We zijn ook rosecco gaan maken. Dat loopt goed en dan blijft alleen champagne nog over. Zo mag het alleen niet heten', weet Molema.'Champagne is een beschermde naam. Daarom hebben we het Oldambtpagne genoemd. Champagne uit het Oldambt, dat begrijpt iedereen.' Met de geoogste druiven van het Johanitter-soort zijn vijftienhonderd flessen gebotteld.De wijngaard in Nieuwolda is één van de noordelijkste wijngaarden van Europa. Het begon tien jaar geleden met één hectare en dat is inmiddels uitgebreid naar drie hectare. Het bedrijf viert volgend jaar haar 25-jarige jubileum. Molema begon in 1992 een fruitteeltbedrijf met twee hectare appelbomen. Dat is in de loop der jaren uitgegroeid tot zestien hectare met niet alleen vele soorten appels, maar ook peren, kersen en pruimen.'Champagne is vooral iets speciaals voor feestjes en de jaarwisseling. Als je dan een streekproduct schenkt, in plaats van iets uit het buitenland, is dat natuurlijk heel mooi, 'meldt Molema vol trots.Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt ontkurkte op 6 november tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland in MartiniPlaza in Groningen de eerste fles. Dat leverde direct bestellingen op. De helft van de totale productie is inmiddels verkocht en restaurants hebben al belangstelling getoond.Het is voor Molema en zijn personeel een bekroning op tien jaar intensief wijn maken. 'Het kost veel tijd hoor. Tussen het poten van de eerste plantjes en het oogsten van de eerste druiven zit een periode van drie jaar. Maar daarmee ben je er nog niet.''De druivensap gaat na een half jaar uit een tank in de fles, waarna voor de Oldambtpagne nog een zogeheten tweede gisting volgt. Daarna moet het bubbelende alcoholische vocht nog een jaar rijpen voordat de fles ontkurkt kan worden.'Wijn uit Groningen is zeker geen alledaags product, maar de naamsbekendheid neemt volgens Molema wel toe. 'Met het drinken van Nederlandse wijn zijn de mensen terughoudend, maar als ze het één keer gedronken hebben zijn ze overtuigd. Vaak zie je de klanten dan ook weer terug. Een klant moet een Ol Diek wijn leren kennen en weten te waarderen.'De Oldambtpagne wordt verkocht vanuit de landwinkel, inclusief proeflokaal, in Nieuwolda. Hier zijn nog veel meer streekproducten te koop. De wijn wordt duurzaam geproduceerd en alle handelingen gaan met de hand. Daardoor smaakt het elk jaar een beetje anders, maar de grote lijn van een Ol Diek product zit er volgens Molema altijd in.Voor vijftienhonderd flessen bubbels is ongeveer elfhonderd liter druivensap nodig. Dat betekent elfhonderd stokken, want één wijnrank levert ongeveer een liter sap op. Het weer is altijd van invloed op de productie, maar voor Molema en zijn mensen zelden een negatieve.'Er zitten eerder teveel druiven aan de ranken dan te weinig. In augustus of september worden de druiven aan de ranken uitgedund om de kwaliteit omhoog te krijgen. Teveel druiven aan een rank gaat ten koste van de aroma's', concludeert Molema.'De mineralen die hier in het Oldambt in de grond zitten zijn dusdanig van samenstelling, dat je die nergens anders in de wereld vindt,' zegt Molema vol overtuiging.De rijke aanwezigheid van mineralen komt door de vroegere strijd met het wassende water van de Dollard in het Oldambtgebied. Het water kwam en ging. Volgens Molema proeft een wijnkenner deze mineralenmelange terug in al hun wijnen en dus ook in de Oldambtpagne.