Groningen Airport Eelde annuleert vluchten vanwege mist

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft twee vluchten geannuleerd vanwege de mist. Het gaat om een vliegtuig van FlyBe, dat donderdag om 11.00 uur zou aankomen op GAE, en om 11.25 terug zou vliegen.

Het vliegveld verwacht dat de mist in de loop van de dag wegtrekt. 'Voor de rest van de dag verwachten we daarom geen annuleringen', zegt de luchthavenleiding.



Het eerstvolgende vliegtuig dat donderdag landt is ook van FlyBe, om 17.20 uur vanuit Londen. Hetzelfde toestel vertrekt 25 minuten later weer terug naar Londen.

Door: RTV Noord Correctie melden