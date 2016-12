Plassen is weer een feestje voor Charlotte

Plassen is weer een feestje, dankzij een anonieme gever die Charlotte Duyvesteyn uit Ten Boer dit jaar een nieuwe nier schonk. Vrijwillig.

'Ja ik ga graag naar de wc, plassen is echt een feestje op zich. Dat klinkt heel stom voor iedereen die dat normaal doet. Maar voor mij is het echt een feestje. Ik heb zestien jaar niet geplast en nu opeens wel. Dus elke keer dat ik naar de wc moet denk ik:De Ten Boerster was de wanhoop nabij en plaatste vorig jaar een advertentie in het Dagblad van het Noorden, waarin ze een een gulle gever van een nier zocht. Er reageerden heel wat donoren, maar steeds geen match.Bij de 27e was het raak. In plaats van een levensverwachting van een paar jaar, kan ze nu vijftien tot twintig jaar vooruit.'Dat kun je wel zeggen, het is een superjaar geweest', zegt de stralende Charlotte Duyvesteijn. Ik ben uiteindelijk op 20 september getransplanteerd en ik leef nu in een sprookje. Het is een totaal ander leven, ik voel me zo goed en gezond. Het jaar had niet beter af kunnen sluiten'.Charlotte Duiyvesteijn is haar gulle gever ontzettend dankbaar. 'Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat iemand zoiets doet, vrijwillig. Dankzij hem of haar leidt ik nu eindelijk een normaal leven. Ik hoef nooit meer naar de dialyse. Ongelofelijk dat er zo iemand bestaat'.Voor de Ten Boerster was 2016 een emotionele achtbaan. Zij kreeg een nieuwe nier, maar haar hond, Beau 3 ging dood. Sinds kort heeft ze Beau 4, een jonge rottweiler. Bovendien gaat ze ook nog verhuizen naar een ander, kleiner huis.'Nu mijn levensverwachting met bijna twintig jaar is toegenomen, moet er bezuinigd worden', grapt Duyvesteijn. 'Daarom ga ik kleiner wonen. En in 2017 ga ik ook op zoek naar een baan. Daar zie ik naar uit, gewoon zoals andere gezonde mensen aan het werk.Charlotte heeft voor het eerst een eindejaarslot gekocht. 'Het gaat allemaal zo goed, dus ik zal ook wel de hoofdprijs winnen. Nee, 2016 was een jaar om nooit meer te vergeten!'