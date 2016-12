WAG: Klacht van Deken heeft geen gevolgen voor proces

(Foto: Niels Akkerman/FPS)

De klacht van Deken Rob Geene van de Orde van Advocaten over het proces van advocatenkantoor de Haan tegen de NAM heeft geen gevolgen voor dat proces.

Dat zegt advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten, die dat proces namens duizenden gedupeerden van de gaswinning voert. Zij hebben zich verenigd in de stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) en ze betalen eenmalig 100 euro en een percentage van de schadevergoeding als ze hun zaak winnen.



Geld belangrijker dan belang

Volgens Rob Geene is die procedure in strijd met de gedragsregels van de advocatuur, want die schrijven voor dat de beloning van de advocaten niet mag afhangen van het resultaat, om te voorkomen dat geld belangrijker wordt dan het belang van de cliënt.



Redelijk en kostendekkend

Maar volgens Pieter Huitema heeft de rechtbank in Assen bij de behandeling van de zaak al gezegd dat deze vergoedingsstructuur kan. Hij wijst erop dat ook het Hof van Discipline heeft bepaald dat een resultaatgerelateerde beloning kan, als het bedrag redeljik en kostendekkend is.



'We hebben op deze manier het in elk geval mogelijk gemaakt voor de gemiddelde Groninger om rechtsbijstand te krijgen tegen de NAM, en dat was tot nu toe niet mogelijk.'



'Hooguit achteraf'

Voor de lopende zaak van de WAG, die inmiddels in hoger beroep wordt behandeld, heeft deze klacht geen gevolgen. Huitema: 'Het zou hooguit kunnen dat de beloningsstructuur van de advocaten achteraf moet worden aangepast.'



Hij vindt het overigens merkwaardig dat de Deken hier nu mee komt, terwijl de zaak al vier jaar speelt: 'Hij is sowieso te laat met deze klacht, want daarvoor staat een termijn van drie jaar.'

Door: RTV Noord Correctie melden