Ruzie in het Smurfendorp: 'Zij er uit of wij er uit'

De wederzijdse gedoogconstructie in het zogeheten Smurfendorp, de wijk De Leine in Kropswolde, blijkt niet te werken. Dat zeggen twee watersportondernemers in dat recreatiegebied.

De afspraak was dat bewoners van tijdelijke woningen er permanent mogen wonen, maar dan moeten ze niet klagen over de geluidshinder van die bedrijven.Maar banken vinden die afspraken te vaag en uitbater Andries Berg van de Rietzoom kan ook niet met die afspraak uit de voeten. Hij wil zijn bedrijf verkopen, maar door de onduidelijkheid over de afspraak is zijn bedrijf minder waard, denkt hij.Daarom is een advocaat ingeschakeld die duidelijkheid eist van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De afspraak moet weer teruggedraaid worden en bewoners mogen er alleen nog maar tijdelijk wonen, vindt de advocaat.'Wij maken teveel lawaai voor die huizen, dat is wel lullig', zegt Berg. 'Maar het is niet anders. Of zij moeten er uit of wij moeten er uit.''Ik wil duidelijkheid. Dit duurt al een paar jaar en ik wil nu wel eens weten waar ik aan toe ben', zegt Berg.