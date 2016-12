50.000e bezoeker van bunkermuseum Schlei op Schiermonnikoog

(Foto: bunkermuseum)

Bunkermuseum Schlei op Schiermonnikoog met tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog op het eiland, heeft woensdag zijn 50.000e bezoeker verwelkomd. Een paar uit Purmerend kreeg bloemen, het boek 'Het treintje' en een jaar donateurschap aangeboden.

Museum Schlei is gevestigd in een van de bunkers in de duinen aan het Scheepstrapad vlak bij strandpaviljoen Marlijn. Binnen in de bunker zijn verschillende expositieruimtes ingericht met oorlogsmateriaal dat op het eiland is achtergebleven. De bunker werd door de Duitsers gebruikt als communicatiecentrum voor het verzamelen van radiosignalen om geallieerde bommenwerpers te onderscheppen. Vanaf mei 2017 is er in het Bunkermuseum Schlei een nieuwe tentoonstelling te zien over de reddingsboot in oorlogstijd.



Het bunkermuseum is sinds 11 juni 2009 open en had nog datzelfde jaar 5000 bezoekers. In 2013 werd de 25.000e bezoeker verwelkomd en dat aantal is nu dus verdubbeld.

Door: RTV Noord Correctie melden