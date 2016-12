Guus Bruins uit directie Treant Zorggroep

(Foto: RTV Noord (archief))

Guus Bruins wordt door de Raad van Toezicht (RvT) uit de directie van Treant Zorggroep gezet. 'Zijn bestuurlijk profiel past onvoldoende bij wat Treant nu nodig heeft', zegt de RvT.

Bruins was jarenlang directeur van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal, tot de fusie, twee jaar geleden, met het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.



Ook bestuursvoorzitter Marcel Kuin wordt uit de directie gezet, vanwege dezelfde reden. Hij maakt op 1 maart 2017 de overstap naar de Antonius Zorggroep in Sneek.



Wanneer Bruins vertrekt, is nog niet duidelijk. Hij wil geen commentaar geven. Met hem wordt binnenkort een gesprek gevoerd over de voorwaarden van zijn vertrek, meldt Treant.

Door: RTV Noord