Winsumers zijn blij met de teruggekeerde rust

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Langs het spoor aan de Voslaan in Winsum zijn donderdagmorgen de toeterborden voor machinisten verwijderd. Omwonenden zijn erg blij met de maatregel, zo laten ze in een verklaring via advocaat Arvin Kolder weten.





Soort compromis

Machinisten kregen na het ontsporen van een Arriva-trein door een botsing met een melkwagen de opdracht om bij elke passage te toeteren. Die opdracht kwam door een soort compromis, na een kort geding door nabestaanden van slachtoffers van eerdere dodelijke ongevallen op de spoorwegovergang.



Met het toetercompromis was niemand blij, waarna opnieuw overleg werd gevoerd. Woensdag kwam een nieuw toeterakkoord. Daarin is afgesproken dat de borden worden verdwijderd en er alleen nog getoeterd wordt bij gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld bij mist.



Opluchting

Tot opluchting van de omwonenden. Zij bedanken ook de nabestaanden voor hun medewerking aan een oplossing.



