Linssen gevolgd door Belgische topclub; Rusnak toch naar Amerika?

Bryan Linssen heeft wellicht zijn laatste wedstrijd in het shirt van FC Groningen gespeeld. De aanvaller kan rekenen op interesse vanuit België. Volgens FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft een club zich wel gemeld, maar wordt er nog niet onderhandeld.

Linssen, bezig aan zijn tweede seizoen in Groningen, zegt af te wachten. 'Een Belgische topclub heeft interesse, maar dat speelt al een paar weken. Voorlopig ga ik er gewoon vanuit dat ik begin januari in Groningen op het veld sta,' zegt Linssen vanaf zijn vakantieadres.Nijland bevestigt dit. 'De Belgische club heeft zich voor de Kerstdagen bij ons gemeld. Sindsdien hebben wij niets meer gehoord.'De Limburger komt de laatste maanden maar weinig aan spelen toe in Groningen. In november en december voetbalde hij slechts één helftje bij elkaar.'Wij hebben een grote selectie met veel aanvallers. Bryan is daar één van. Hij is niet de eerste op het lijstje die mag vertrekken, maar we willen wel graag naar een kleinere selectie toe,' aldus Nijland.Eerder werd bekend dat Danny Hoesen, Martijn van der Laan, Hedwiges Maduro, Hans Hateboer en Albert Rusnak mogen uitkijken naar een andere club.Laatstgenoemde kan rekenen op interesse vanuit Amerika. Het Engelsemeldde woensdag dat Rusnak gevolgd werd door het Engelse Swansea City en het Amerikaanse Seattle Sounders en Real Salt Lake. Een van de twee Amerikaanse clubs heeft zich inmiddels bij FC Groningen gemeld, bevestigt Nijland donderdag.