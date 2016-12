Verdachte in zaak dood Veendamse blijft minimaal t/m maart vastzitten

Het voorarrest van de 51-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 48-jarige vrouw uit Veendam is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank besloten.

Er is nog steeds onduidelijkheid over hoe zijn 48-jarige vriendin uit Veendam om het leven is gebracht.Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie: 'Nog niet alle resultaten van de sectie zijn binnen. Tot die tijd doen we geen mededelingen over de doodsoorzaak.'De vrouw werd deze maand zwaargewond in haar huis aan de Continentenlaan in Veendam gevonden. Ze overleed enkele uren later. De Amsterdammer was gewond en werd de dag erop in het ziekenhuis aangehouden door de politie.De man hoorde vorige week al dat zijn voorarrest met twee weken werd verlengd, maar daar komt nu een aantal weken bij.