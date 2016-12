Waar kan je in de provincie een nieuwjaarsduik nemen?

Groningse liefhebbers voor een nieuwjaarsduik kunnen dit jaar weer hun hart ophalen. Van Delfzijl tot Stad, op verschillende plekken in de provincie kan je het nieuwe jaar inluiden met een frisse plons in het water.

OVERZICHT OUD- EN NIEUWJAARSDUIKEN

De eerste plonsen worden gemaakt op 1 januari om 12:00 uur bij Camping Moekesgat in Ter Apel en in het Oldambtmeer bij de Blauwestad. Om 14:00 gaan ze op zes andere plekken los, zoals in Appingedam. Daar wordt achter de Nicolaikerk voor het eerst een nieuwjaarsduik georganiseerd.Ook in de Eems bij Delfzijl, in het Reitdiep bij Garnwerd, in het Heeresmeer bij Nieuwe Pekela, in de Botjeszwembaai in Zuidbroek en bij de ijsbaan in Siddeburen wordt er om 14:00 uur een sprong in het diepe gewaagd. In Delfzijl krijgen de deelnemers zelfs een vaantje voor hun koude prestatie.Mocht je op oudjaarsdag niet kunnen? Geen paniek: op 7 januari heb je in de stad Groningen nog een kans. Dan wordt er gesprongen in het Zilvermeer. Na afloop kunnen de deelnemers zich op alle plekken opwarmen met warme chocolademelk, glühwein of snert.: Oudejaarsduik in openluchtbad 'De Woldzoom'. De oudejaarsduik is mede bedoeld om geld in te zamelen voor een familieglijbaan. Durfals kunnen om zeven uur vrijdagavond in het water duiken.: Om 11:00 uur is er een bootcamp om alvast op te warmen. Vervolgens wordt het startschot voor de duik in het Oldambtmeer om 12:00 uur gegeven.: Op de camping Moekesgat wordt voor het eerst een nieuwjaarsplons gemaakt.: Tussen 13:00 en 14:00 kan je, je aanmelden bij Café de Doofpot. De nieuwsjaarsduik begint om 14:00 uur achter de Nicolaikerk.: Om 14:00 uur wordt het startsignaal bij het Eemshotel op het strand gegeven.: Het water wordt om 14:00 uur achter Garnwerd aan Zee getrotseerd.: De scoutingclub van Pekela gaat te water in het Heeresmeer.: De nieuwsjaarsplons van oosterwijtwerd vindt traditiegetrouw plaats In het haventje bij Eetcafé de Boerderij.: Vanaf 13:00 kunnen deelnemers zich inschrijven bij de Botjeszwembaai. Het startsignaal klinkt om 14:00 uur.: In Siddeburen ontstaat een nieuwe traditie. Dit wordt het tweede jaar dat er een nieuwjaarsduik is georganiseerd.: Om 14:00 wordt er verzameld bij het Speeltuinterrein voor de duik.: Om 12:00 kan je verzamelen bij Dijkmansport. De duik zal plaatsvinden in het Zilvermeer tussen 12:30 uur en 12:45 uur.Lees ook: Delfzijl duikt op 1 januari weer de Eems in