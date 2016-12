Ronald timmert vogelhuisjes in Pekela

Veertig jaar voor de klas en dan 'ineens' met pensioen. Wat doe je dan met je vrije tijd?

Jan Dirk Rop uit Nieuwe Pekela hoefde daarover niet lang na te denken.



Bijna dagelijks is hij in zijn schuurtje te vinden, waar hij bezig is met zijn grote passie: vogelhuisjes timmeren.

Door: RTV Noord Correctie melden