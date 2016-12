Ravage na 'proefrit' met dure Mercedes kost vrouw drie maanden cel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De vrouw die in de zomer tijdens een proefrit met een dure Mercedes in de Groningse Oosterparkwijk een ravage aanrichtte, moet drie maanden de cel in. Daarnaast krijgt ze drie maanden voorwaardelijke celstraf.





Tijdens de 'proefrit', die onder andere over de Zaagmuldersweg, Kamperfoeliestraat, Oliemuldersweg, Goudsbloemstraat, Groningerstraat en Parkzijde ging, werden meerdere auto's aangereden.



Voor de rechtbank zei ze dat ze zo verward was dat ze zich van de dollemansrit niets meer kon herinneren. Ze kampt met een drugsprobleem en is bezig met een afkickprogramma in Amsterdam.



Lees ook: Vrouw die auto tijdens proefrit stal richt ravage aan in Oosterpark De 28-jarige vrouw heeft nog meer op haar kerfstok, want de rechter achtte haar ook schuldig aan betalen met vals geld, winkeldiefstal en vernieling van winkels in Groningen en Emmen. Het Openbaar Ministerie eiste eerst een taakstraf, maar de rechter vond een celstraf toch passender.Tijdens de 'proefrit', die onder andere over de Zaagmuldersweg, Kamperfoeliestraat, Oliemuldersweg, Goudsbloemstraat, Groningerstraat en Parkzijde ging, werden meerdere auto's aangereden.Voor de rechtbank zei ze dat ze zo verward was dat ze zich van de dollemansrit niets meer kon herinneren. Ze kampt met een drugsprobleem en is bezig met een afkickprogramma in Amsterdam.

Door: RTV Noord Correctie melden