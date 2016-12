Emmense de cel in voor diefstal en geweld in Groningen

(Foto: Flickr)

Een 43-jarige vrouw uit Emmen moet voor diefstal en diefstal met geweld in onder andere Groningen zes maanden de cel in. Tegen de vrouw werd eerder veertien maanden cel geëist.

De rechtbank achtte witwassen niet bewezen en kwam daardoor tot een lagere straf. De vrouw werd meermalen betrapt bij kledingzaken in Groningen en Amsterdam. Ze had zelfs twee beveiligers aangevallen, toen ze bij Douglas in Groningen mee moest naar achteren nadat ze twee parfumflesjes in haar tas had gestopt.



Tijdens het doorzoeken van haar tas bleek dat de vrouw 5.600 euro bij zich had. Maar dit geld was tijdens een eerdere strafzitting in beslaggenomen en teruggegeven. Het bedrag krijgt de vrouw opnieuw terug.



De Emmense heeft een strafblad.

