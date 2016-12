Verkeer op ringweg stilgelegd voor gewonde zwaan

(Foto: FPS / Jos Schuurman) (Foto: FPS / Jos Schuurman) (Foto: FPS / Jos Schuurman)

Het verkeer op de oostelijke ringweg bij Beijum in Groningen is donderdagmiddag even stilgelegd om een gewonde zwaan te vangen.

Het beest had een tik van een auto gehad en was gewond aan zijn poot. Hij zat naast de ringweg en ging daar niet weg.



Agenten probeerden de zwaan met een deken te vangen maar dat mislukte. De opgetrommelde dierenambulance had het dier zo te pakken, met blote handen.

Door: RTV Noord Correctie melden