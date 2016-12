Lokaal Centraal stopt er helemaal mee

Lokaal Centraal in Hoogezand-Sappemeer houdt definitief op te bestaan. De partij deed in 2014 al niet meer mee aan de verkiezingen. Er waren toen niet genoeg geschikte kandidaten. De afgelopen jaren bestond Lokaal Centraal alleen nog als vereniging.

In 2014 konden de leden emotioneel nog geen afscheid nemen van hun geesteskind. Ze wilden lokale partijen helpen fuseren met andere partijen, in het licht van de gemeentelijke herindeling.Nu is het volgens de partij wel het juiste moment er echt een punt achter te zetten. Vanaf 31 december wordt het bestuur ontbonden.De partij werd in 1997 opgericht. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen waaraan ze meedeed, in 1998, wist de partij vier zetels te bemachtigen. De partij heeft heeft zestien jaar in de raad gezeten en leverde onder meer wethouders.