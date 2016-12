Datalek bij UMCG: gegevens van 1.300 patiënten op straat

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Door diefstal van drie laptops uit het UMCG zijn de gegevens van ongeveer 1.300 patiënten mogelijk in de verkeerde handen terechtgekomen. Dat bevestigt het UMCG, nadat er op 20 december een brief naar de gedupeerden is gestuurd.

De laptops, die 's nachts op 31 oktober uit de Beatrix Kinderkliniek zijn gestolen, werden onder andere gebruikt voor longfunctiemetingen. Daarnaast stonden er persoonsgegevens van patiënten op.



Niet gevaarlijk

Het gaat volgens het UMCG om NAW-gegevens, geboortedata en patiëntnummers. Volgens een woordvoerder kunnen kwaadwillenden daarmee geen medische gegevens van anderen bij het ziekenhuis opvragen: 'Het is dus niet heel gevaarlijk, maar uiteraard betreuren wij dit, want dit mag nooit gebeuren.'



Aangifte

Daarnaast benadrukt het UMCG dat er geen inhoudelijke medische gegevens van patiënten op de laptops stonden. Het UMCG heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is verplicht bij een datalek. Ook is er aangifte gedaan bij de politie. Er heeft zich nog niemand bij het ziekenhuis gemeld met vragen over het datalek.

Door: RTV Noord Correctie melden