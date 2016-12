Groningers staan in lange rijen voor vuurwerk Duitsland

Voor het Duitse plaatsje Bunde, even over de grens bij Bad Nieuweschans, zijn het de drukste dagen in het jaar. Lange rijen Groningers slaan er hun vuurwerk in.

Jesse Benne zegt ruim 200 euro aan vuurwerk te hebben gekocht. 'In Nederland betaal je het driedubbele. Het vuurwerk is van goede kwaliteit, maar het gaat voornamelijk om de prijs.' In Duitsland ligt het vuurwerk gewoon in de schappen van de supermarkt. 'Lekker makkelijk.'Voor het eerst was Arnold Korringa donderdag bij de vuurwerkverkoop in Bunde. 'Er staat een file voor de vuurwerkverkoop. Dat heb ik nog nooit gezien.'De kopers mogen overigens hooguit 25 kilo vuurwerk per persoon Nederland binnen brengen. De politie zegt extra te controleren op het importeren van vuurwerk.'Wij merken dat er veel vuurwerk in Duitsland gekocht wordt', twittert de politie. 'Dit is in principe altijd verboden , maar we kunnen niet overal controleren. Indien het u lukt Duits vuurwerk mee te nemen, is dat meer geluk dan wijsheid.'