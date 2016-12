Groninger Museum beleeft piekjaar

(Foto: Flickr / Sicco2007 (creative commons))

Het Groninger Museum verwacht dit jaar af te sluiten met 290.000 bezoekers. Dit is het hoogste aantal sinds 2002, het jaar van de tentoonstelling Ilja Repin – Het geheim van Rusland. Het museum noemt het een uitzonderlijk hoog bezoekersaantal.

Veruit de meeste bezoekers kwamen af op de blockbuster David Bowie is. De tentoonstelling trok, vooral door Bowies plotselinge overlijden in januari, ruim 200.000 bezoekers.



Momenteel is Rodin – Genius at Work te zien. Sinds de opening hiervan op 18 november hebben al 40.000 mensen de tentoonstelling bezocht. De belangstelling is zo groot, dat het museum bezoekers aanraadt om toegangskaarten van tevoren online te reserveren.



Reizende tentoonstellingen

Ook de tentoonstellingen die het museum internationaal laat reizen, zijn in trek. Zo maakt de tentoonstelling Transforming Fashion van modeontwerper Iris van Herpen een reis langs zes musea in de Verenigde Staten en Canada.



In Duitsland is de Collectie Veendorp te zien geweest in musea in Lübeck, Würzburg en Freiburg en nog tot en met 29 januari in het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken.

Door: RTV Noord Correctie melden