Groninger is Nederlands kampioen midwinterhoornblazen

Harm Tammes (Foto: RTV Noord)

Harm Tammes uit Veele, lid van de Giezelbaargbloazers, is deze week Nederlands kampioen midwinterhoornblazen geworden. Tijdens wedstrijden in Hardenberg kwam Tammes als winnaar uit de bus.

Midwinterhoornblazen is een Nedersaksische traditie die vooral in Drenthe en Twente beoefend wordt. Maar in het Groningse Westerwolde -de enige streek met saksische tradities in Groningen- is er ook een midwinterhoornblazersclub: De Giezelbaargbloazers.



De club is genoemd naar de giezel of 'gesselberg' bij Veele waar in vroeger tijden de galg stond en heksen werden verbrand.



Boze geesten

Midwinterhoornblazen is een gewoonte uit de Germaanse tijd. Het was, net als het afsteken van vuurwerk en carbid en het ontsteken van vuren, bedoeld om de boze geesten te verjagen in de donkere dagen van december.



Zo'n twintig midwinterhoornblazers zijn lid van de Giezelbaargbloazers, onder wie een paar jongeren en vrouwen.



Naar elkaar blazen

Tussen de eerste dag van de Advent en Driekoningen blazen de leden 's avonds als het donker is om vijf en zeven uur 's avonds naar elkaar in het gebied rond Veele en luisteren dan of er ook antwoord komt uit de verte.



Vrijdag 6 januari spelen de Giezelbaargbloazers voor het laatst buiten. Dan is er 's avonds rond Veele een wandeltocht rond de Gesselberg van zo'n vier kilometer. De route is dan verlicht met vuurkorven en overal staan midwinterhoorns te spelen.

