Beef Mee met voorstelling over aardbevingen

Wat gebeurt er met je in de nasleep van een aardbeving? Acteurs van De Noorderlingen en Young Gangsters hebben er een theatervoorstelling over gemaakt.

Deze week wordt de voorstelling Beef Mee gespeeld in de Plaats Melkema in Huizinge. In de voorstelling wordt het publiek nadrukkelijk betrokken bij de gebeurtenissen.



Betrekken

Regisseur Lotte Bos: 'Het stuk is tot stand gekomen door gesprekken met inwoners van het aardbevingsgebied en door improvisatie van de acteurs. Het gaat niet zozeer over de aardbevingen zelf, maar veel meer over wat er daarna gebeurt.'



'Het lijkt misschien een zwaar onderwerp, maar we spelen het met veel humor en met veel actie. En inderdaad het publiek, van jong tot oud wordt erin betrokken.'

