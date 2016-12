Alle 50 Goud: Alex Vissering is geen communist

Zijn ode aan Oost-Groningen zou eigenlijk 'Stalin en Lenin' heten, maar dat ging Alex Vissering te ver. 'Straks denken de mensen dat ik een communist ben, dat ben ik niet', zegt de muzikant.

In aanloop naar Alle 50 Goud komende zaterdag, duiken we elke dag in de ontstaansgeschiedenis van een Groninger lied. Vandaag staat in het teken vanuit 2003.Vissering schreef het nummer in een half uurtje, toen het idee ervoor al tijden door zijn hoofd spookte. Op een regenachtige dag ging de natuurliefhebber vogels kijken bij Nieuwe Statenzijl. Ineens wist hij hoe het lied moest klinken. 'Ik heb de auto meteen aan de kant gezet en het lied geschreven.'De inspiratie voor het nummer kreeg Vissering nadat hij 'De Graanrepubliek' van Frank Westerman had gelezen. Het boek vertelt over de modernisering van de akkerbouw in het communistische Oldambt. 'Wat me daarin zo aansprak, was onze geschiedenis', vertelt de zanger. 'Er is hier veel gebeurd.'In het boek staat de regel: 'Stalin en Lenin, boeren en klei.' 'Dan vat je alles wat er hier gebeurd is in een zinnetje samen', legt Vissering uit. Die zin werd uiteindelijk het refrein van zijn nummer.Toch pakte hij bewust niet die zin als titel, om te voorkomen dat hij werd aangekeken voor communist. Het nummer kreeg de titel van het boek dat hem tot het schrijven van de hit aanzette.Aan de hand van de tekst vankun je een route afleggen in het gebied rond de Dollard. 'Dan krijg je het gevoel van trots', zegt Vissering. 'Tröts in de pokkel op Grunnen. En dat is hiel belangriek.'Op welke plaatsin Alle 50 Goud staat, is zaterdagmiddag te zien en beluisteren via RTV Noord. Even voor zes uur is de ontknoping van de lijst met de mooiste Gronings- en Nederlandstalige nummers.