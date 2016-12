Man die brandblusser in verzorgingshuis leegspoot, krijgt werkstraf

(Foto: Flickr / Tom Sens (creative commons))

Een twintigjarige man uit Ulrum is voor een reeks vernielingen in Ulrum en Leens veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Hij spoot onder meer een brandblusser leeg in het verzorgingstehuis waar zijn oma woonde.

De man hoorde bij een groepje jongeren, dat onder invloed van drank en drugs vernielingen aanrichtte in de dorpen. Zo sloopten ze regenpijpen en gooiden ramen in bij een drukkerij. In een speeltuin werd brand gesticht. Het gebeurde tussen januari en april vorig jaar.



Celstraf?

De officier van justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van tweehonderd uur, waarvan vijftig uur voorwaardelijk. De rechter koos uiteindelijk voor een lagere werkstraf, maar een stevigere stok achter de deur. Als hij weer de fout in gaat krijgt hij drie maanden cel. Ook moet hij zich aan zijn verslaving laten behandelen.



Naast de straf moet de man ook een schadevergoeding van ruim 1100 euro betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden