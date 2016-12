Van der Werff heeft te veel 'missers' op 500 meter

(Foto: JKBeeld)

Bo van der Werff heeft zich door een slordige race op de 500 niet geplaatst voor de WK Afstanden. De Groningse eindigde op de vijfde plaats. De eerste drie schaatssters verdienden een ticket.

Van der Werff was een veertiende langzamer dan haar ploeggenote Anice Das, die derde werd. Bij de start, de binnenbocht en de laatste meters richting de finishstreep zag het er niet stabiel uit.



Zichtbaar teleurgesteld

'Het was heel erg rommelig en wisselvallig. Wat ik wel raak, is gewoon goed. Maar er zaten ook heel wat missers tussen. Dat is jammer want in de afgelopen weken bij de trainingen was het gevoel goed', vertelde de zichtbaar teleurgestelde Van der Werff.



Duizend meter

Ze kon nog wel juichen voor drie ploeggenoten. Want naast Das gaan ook Jorien ter Mors en Floor van den Brandt naar het WK.



Van der Werff komt zondag nog in actie op de 1000 meter. Op die afstand hoopt ze op revanche voor haar optreden op de kortste sprintafstand. 'Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. De duizend meter is het hele jaar al oké', zegt ze hoopvol.

Door: RTV Noord Correctie melden