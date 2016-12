280 klachten over vuurwerk in Stad

Tot donderdagmiddag zijn er vanuit de stad Groningen 280 klachten over vuurwerk binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks.

Uit de gemeenten Marum en Bellingwedde komen de minste klachten. Tot nu toe zijn er nog maar vier meldingen geweest.Landelijk gaan ruim acht op de tien meldingen over harde knallen, zo'n één op de tien over gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren.