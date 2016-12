Groningse flats worden getest op Italiaanse bevingsplaat

(Foto: NAM)

Twee appartementen worden in februari aan 'aardbevingen' onderworpen op de trilplaat in het Italiaanse Pavia. Dit is bedoeld voor onderzoek naar de bevingsbestendigheid van Groningse huizen.





Uitharden

De twee appartementen zijn gebouwd door een Groningse aannemer. Het beton moet de komende tijd uitharden, waarna het bouwwerk wordt getest.



De trilplaat is van het kennisinstituut EUcentre. Eerder stonden al andere Groninger gebouwen op de plaat. In 2015 werd het effect van een aardbeving op een standaardhuis met puntdak getest. Begin dit jaar was een nagebouwde arbeiderswoning aan de beurt.



Door: RTV Noord