Rea Lenders krijgt ereteken van Gymnastiek Unie

Rea Lenders uit Hoogezand, jarenlang het boegbeeld van het trampolinespringen, is donderdag onderscheiden door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Ze kreeg uit handen van vice-voorzitter Huite Zonderland, het ereteken dat hoort bij het erelidmaatschap. Ze kreeg ook nog een banier met haar afbeelding die te zien was bij wedstrijden en gymgala's.De huldiging vond plaats in Amsterdam, waar Rea naast het afscheid van haar topsportcarrière, het erelidmaatschap, ook nog haar verjaardag vierde samen met familie, vrienden en vertegenwoordigers van de Gymnastiek Unie.Rea Lenders zette in september een punt achter haar lange carriere als trampolinespringster. Ze nam twee keer deel aan de Olympische Spelen en werd tien keer nationaal kampioen.