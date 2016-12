'Overgang Rusnak naar Real Salt Lake is nog niet rond'

Er is nog geen akkoord over een overgang van Albert Rusnak naar de Amerikaanse club Real Salt Lake. Dat zegt directeur Hans Nijland van FC Groningen.

Volgens Nijland is er serieuse belangstelling van Real Salt Lake, maar is de zaak is nog niet rond. 'Maar morgen is er weer een dag', zegt Nijland.De Amerikaanse club komt uit in de Major League Soccer (MLS). Engelse media meldden eerder deze week dat de aanvallende middenvelder ook naar Swansea City of Seattle Sounders kon. Maar de laatste twee clubs hebben geen contact gezocht met de FC.