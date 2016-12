Grote brand in kledingwinkel in centrum Delfzijl (update)

(Foto: Jeroen Wildeboer/112 Groningen)

In een pand boven een kledingwinkel aan de Landstraat in het centrum van Delfzijl woedt op dit moment een brand. Het pand is volledig door de brand verwoest.





Omdat het om een grote brand in de binnenstad gaat en de brandweer bang is dat de brand overslaat naar andere panden is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt.



De bewoners zijn volgens de brandweer uit het pand. De brandweer zet erop in om het vuur niet over te laten slaan naar de andere panden.Omdat het om een grote brand in de binnenstad gaat en de brandweer bang is dat de brand overslaat naar andere panden is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt.

Door: RTV Noord Correctie melden