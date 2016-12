Zeker drie winkels in as bij grote brand in Delfzijl, kans op instortingsgevaar (update 7.45)

Bij een grote brand in het centrum van Delfzijl zijn zeker drie winkelpanden verloren gegaan. De brand ontstond vrijdagochtend vroeg in een kledingwinkel aan de Landstraat. De kans is volgens de brandweer groot dat de kledingwinkel instort.

De brandweer doet er alles aan om de brand niet over te laten slaan op de Expert en Intertoys. Het lijkt erop dat dat gaat lukken, al hebben de panden zeker veel waterschade.'Het is een hele grote brand', zegt de brandweer. 'Zo groot dat de brandweer zegt dat een deel van het winkelcentrum van Delfzijl in de as zal worden gelegd. Zeker drie winkels zijn al verloren. De panden zijn met elkaar verbonden of er zitten nauwe gangen tussen. Ze zitten dus dicht op elkaar',Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen om ramen en deuren en mechanische ventilatie te sluiten.Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. In de panden waar nu brand woedt zitten geen mensen. Boven de kledingwinkel wonen wel mensen, maar die waren op tijd gewaarschuwd. De mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis van Delfzijl.Voorlopig is de brand niet onder controle. 'Er zijn zeker veertig brandweermannen aan het blussen en er komen nog extra wagens aan.'Lees ook: Grote brand in centrum Delfzijl