Panden Intertoys en Expert lijken gered (Update brand Delfzijl)

(Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

De brandweer is erin geslaagd de panden van Expert en Intertoys van de vlammen te redden. Gevaar dreigde dat het vuur van de brand in Delfzijl zou overslaan. De brand wordt minder, evenals de rookontwikkeling.

Vanochtend rond vier uur brak brand uit in een kledingwinkel aan de Landstraat. De vlammenzee heeft inmiddels drie panden in de as gelegd. Ze dreigen in te storten.

Het wachten is op de komst van een sloopbedrijf dat een deel van de panden kan neerhalen, zodat de brandweer beter kan blussen.



Overslag

Het overslaan van het vuur naar de andere winkelpanden van Expert en Intertoys kon worden voorkomen, zegt woordvoerder Cyriel Hamstra van de brandweer. 'We zijn optimistisch over de overslag', aldus Hamstra. 'Maar de hitte is nog groot.' De twee panden hebben wel veel waterschade opgelopen.



Onbereikbaar

Het centrum van Delfzijl is volledig onbereikbaar. De brandweer roept mensen op niet te komen kijken. 'Er staat heel veel materieel van ons en het is hier al zeer krap'.



Evacuatie

Bij de brand zijn tien mensen geëvacueerd. Na het sein brandmeester wordt een terugkeerplan gemaakt voor de bewoners.





