Eigenaar Expert Delfzijl na grote brand: 'Het is vreselijk'

(Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

'Het is vreselijk, vooral voor de mensen van de panden waar niets meer van over is', dat zegt Arjan Boersma, eigenaar van de Expert in Delfzijl. In het centrum woedde donderdagnacht een grote brand. Drie panden gingen verloren.





'Niets meer over van panden'

De vlammenzee aan de Landstraat legde drie panden in as. De brandweer vreesde dat de brand over zou slaan naar de panden van Expert en Intertoys, maar die panden zijn gered. Toch hebben de panden wel flinke schade.



'Het pand staat er gelukkig nog, maar van de panden ernaast is niets meer over. Hoe groot de schade is, kan ik nu nog niet zeggen. We mogen het pand nog niet in, maar waarschijnlijk hebben we veel rook- en waterschade', aldus Boersma.







