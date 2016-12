Sein brand meester in Delfzijl: drie panden verwoest

De brand in het centrum van Delfzijl is meester. Bij de brand aan de Landstraat werden drie panden volledig verwoest. Twee panden hebben flinke schade.

Vanochtend rond vier uur brak brand uit in een kledingwinkel aan de Landstraat, waarna het oversloeg op de naastgelegen winkels. De panden dreigen in te storten. Lange tijd was de brandweer bang dat de vlammenzee meer panden in de as zou leggen, maar dat werd bespaard. De Intertoys en Expert hebben wel flinke schade opgelopen.De eigenaar van de Expert, Arjan Boersma, reageert geschokt. 'Het is vreselijk, vooral voor de mensen van de panden waar niets meer van over is', zegt hij. Hoe groot de schade is, kan Boersma nog niet zeggen.Het centrum van Delfzijl is volledig onbereikbaar. De brandweer roept mensen op niet te komen kijken. 'Er staat heel veel materieel van ons en het is hier al zeer krap'.Bij de brand zijn tien mensen geëvacueerd. Na het sein brandmeester wordt een terugkeerplan gemaakt voor de bewoners. Zij worden nu opgevangen in het gemeentehuis van Delfzijl. Ook in de Hema werden eerder mensen opgevangen.Bekijk hier een overzicht op Twitter van verslaggever Suzanne Stoppels.