Hebben we de primeur? Sneeuw in Kloosterburen!

(Foto: Johan de Vries)

Kloosterburen en omstreken ligt vrijdagochtend onder een dekentje van sneeuw. Het lijkt erop dat het Groningse dorp daarmee de Nederlandse primeur heeft. Ook op andere plaatsen in Nederland is het wit, maar dat is vooral aangevroren mist.



















Kloosterburen - door Yvonne Bos





Kloosterburen - door Els Smit

