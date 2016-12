Bewoner Ans is alles kwijt na de grote brand in Delfzijl

Bewoner Ans Ottens heeft alleen nog haar tas. Vrijdagochtend vroeg moest ze samen met haar man halsoverkop haar huis verlaten vanwege de grote brand in Delfzijl. Haar huis is volledig verwoest.

Ans Ottens en haar man woonden boven één van de verwoeste winkels aan de Landstraat in het centrum van Delfzijl. Donderdagnacht rond 4 uur brak daar een brand uit in een kledingwinkel. De brand sloeg over en in totaal werden drie winkels volledig in de as gelegd. Twee andere panden raakten zwaar beschadigd.De schrik zit er bij Ottens goed in. 'Ik kan het nog niet bevatten. Alles is weg. Ik heb alleen mijn tas nog met wat belangrijke spullen. Mijn man heeft niets meer.'Ottens wacht in het gemeentehuis van Delfzijl totdat ze weet hoe het verder gaat. Haar verwoeste huis heeft ze nog niet gezien. 'Ik heb gezien dat het in de brand stond, daarna zijn we hier naartoe gegaan. Maar het is zo, je kan er niets aan veranderen. We moeten nu afwachten.'