Politiehond betrapt inbrekers in Muntendam

(Foto: Archief (FPS/Jos Schuurman))

In Muntendam is donderdagavond een inbrekersduo betrapt terwijl ze 'aan het werk waren'. Het gaat om twee mannen (42 en 26 jaar oud) uit Veendam. De politie werd getipt via 112 en kon de mannen op die manier oppakken.

Het ging om een woning aan De Akkers. Met een politiehond werd in het huis gezocht naar het duo. De twee mannen zijn meegenomen naar het bureau en in de cel gestopt.



Of ze ook verantwoordelijk zijn voor inbraken aan het Hendrik Werkmanhof in Veendam, eerder op de avond, wordt onderzocht.

Door: RTV Noord