Auto ramt lantaarnpaal, hek en bord

(Foto: Patrick Huisman-Media)

Bij een botsing donderdagavond op de Onstwedderweg in Stadskanaal zijn de twee inzittenden gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde om tien voor twaalf.

De auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal en raakte daarna een schrikhek en een straatnaambord. De 32-jarige bestuurder uit Vlagtwedde en zijn 31-jarige passagiere uit Heede (Dld) zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht voor controle.



Van de man is een bloedproef afgenomen om te zien of hij teveel alcohol op had of drugs had gebruikt.

Door: RTV Noord Correctie melden