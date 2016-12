Henry Hoving en Kevin Roggeveld zijn Groningers van het Jaar

Met een overweldigend aantal stemmen hebben de kijkers en luisteraars van RTV Noord de in Mali omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld gekozen tot Groningers van het Jaar 2016.

Met 12.000 van de ruim 16.000 stemmen lieten ze Nobelprijswinnaar Ben Feringa en dierenliefhebster Sjoukje Loorbach uit Wehe-den Hoorn ruim achter zich.De prijs werd door verkiezingsleider Rob Mulder postuum uitgereikt aan de vader van Kevin Roggeveld, Kees, en de moeder van Henry Hoving, Greetje Groenbroek. Dat gebeurde vrijdag tijdens de live uitzending van Noord Vandaag.Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen in juli van dit jaar om in Mali. De jonge mannen waren goede vrienden, die elkaar hadden leren kennen tijdens hun activiteiten bij de Landmacht. Een ongeluk met een mortiergranaat werd hun noodlottig De families van Henry en Kevin zien hun verkiezing tot Groningers van het jaar als 'een belangrijke erkenning voor hun inzet voor vrede en veiligheid in de wereld. We zijn enorm trots'.Dit jaar werd de 25ste verkiezing voor de Groninger van het Jaar gehouden. Het was in alle opzichten een recordverkiezing. De nominatieronde leverde 3.200 nominaties op. Dat waren er 2.300 meer dan vorig jaar. In de eindronde werd 16.248 keer gestemd. Vorig jaar waren dat er ruim 10.000.